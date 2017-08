"Hubo una vez que me persiguió con un cuchillo. Me lo quiso clavar en la panza y yo puse la mano. Sangró mucho, los nenes en el medio, llorando. Otra vez me corrió con un cable enchufado, lo usaba como picana. Vivíamos en el primer piso y yo corrí hasta la ventana. Su placer era ver ese momento en que me acorralaba y yo me daba cuenta que si me quedaba me picaneaba y si saltaba me quebraba toda".