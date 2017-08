Ahora bien, los escobillones se paran. Con las miles y miles de fotos en las redes sociales, eso quedó claro. ¿Qué cambió? Que esta vez, miles y miles de personas lo comprobaron. Los "pelos" del escobillón crean una superficie capaz de hacer que no se caiga, siempre y cuando no sea viejo y esos "pelos" no estén gastados. La explicación del fenómeno, entonces, no es física (ni metafísica), sino práctica, aunque la respuesta, hasta ahora, no se viralizó.