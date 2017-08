"Yo había vuelto con mi primer novio cuando me enteré. Fue raro porque él siempre dijo que me acompañaba, que estaba conmigo; pero no volvimos a tener sexo. Yo tampoco tenía deseo, pero me daba cuenta de que él no quería ni darme un beso. Cuatro meses después se fue a vivir a México y me agarró un ataque de ira. Mandé un mail colectivo a toda su gente que decía: mi novio me dejó porque tengo sida".