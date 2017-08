26 de noviembre de 2016

Señores propietarios

de Jardín de Paz,

Son el peor cementerio de Argentina. Conozco públicos

y privados. Ustedes dan un servicio deplorable, pagan

sueldos bajos, maltratan a los jardineros del predio y tienen

un gusto pésimo.

Hace siete años que pido la exhumación y la reducción

de mi padre, Jorge N. Sivak (cédula de identidad:

4.736.895). Me corrieron con cobradores, me condonaron

la deuda, me volvieron a querer cobrar. Si no me ejecutaron

o me demandaron es porque no pueden. Les ahorro

abogados e intermediaciones. Se pierden 2.500

dólares. Nada: eso ganan con un muerto en la zona económica.

Si tuviera coraje entraría con un tractor y me llevaría

a papá por la fuerza.

Quiero ser bien claro. Quiero que me entiendan bien.

Métanse el cuerpo de mi padre en el culo.

Quédense con la parcela.

Vendan esa paz aparente. Vendan ese jardín de maqueta,

ese golfito hediondo.

No necesito las cenizas de papá, ni sus restos. Ni nada.

No les debo nada. No me deben los restos. Empatados:

tablas en el cementerio.

Nunca más voy a pisar Jardín de Paz.

Cada vez que escuche sobre un deceso desaconsejaré

los servicios de ustedes. Ya dos de mis amigos enterraron a

los suyos en la competencia. Hasta hacerles perder a doce

clientes no me detendré.

Mercaderes de la muerte.

Mi papá no merece haber pasado veinticinco años ahí.

Pero ya entendí: no está en esos huesos retenidos en su

cementerio, ni en ningún otro lado.

Muéranse. Y tengan cuidado: pueden enterrarlos en

Jardín de Paz.

Martín E. Sivak

(DNI: 24.773.853)