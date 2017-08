Afianzada en el deporte, Juliana reparte su tiempo entre los últimos meses del secundario y en el entrenamiento para romper su propia marca. No mira lo que hacen los demás, sólo piensa en sus logros y se impone nuevos desafíos. Correr es hoy su actividad favorita. "Cuando corro siento que salgo de la rutina y agradezco estar viva porque hoy entiendo las complicaciones que hay —confiesa— Antes no le daba mucha bolilla, no era que no me cuidaba, sino que no entendía lo que era ser trasplantada y ahora voy entendiendo más las cosas y correr me hace sentir una persona normal, en realidad me siento así porque lo soy. Voy al colegio, no tengo diferencias con otros. Por ahora tengo en mente bajar mi marca para superarme a mi misma, esa es la mejor competencia". Su marca a superar es correr 100 metros en menos de 14 segundos.