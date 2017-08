1984 – Moría Truman Capote, escritor estadounidense. Nacido el 30 de septiembre de 1924 en Nueva Orleans, Louisiana. Cursó estudios en el Trinity School y la St John's Academy de Nueva York. Con 17 años era un periodista consumado asegurándose un empleo en la exclusiva revista 'The New Yorker'. A los 21 abandona la redacción y publica un relato "Miriam" en la revista 'Mademoiselle' que es distinguido con el Premio O'Henry. La crítica, que le aplaude sin reservas, le considera un discípulo de Poe y habla de su estilo como "gótico introspectivo". Con 23 años se edita su primera obra, #Otras voces, otros ámbitos" (1948) que fue una de las primeras novelas que plantearon abiertamente el tema de la homosexualidad. Otros de sus escritos son: #Un árbol de noche y otros cuentos" (1949), "El arpa de hierba" (1951), "Se oyen las musas" (1956) y "Desayuno en Tiffany's" (1958). Su novela más famosa es "A sangre fría" (1966), que narra el asesinato de los cuatro miembros de una familia de Garden City, Kansas; fue llevada a las pantallas en el año 1967 por Richard Brooks. Vendió más de trescientos mil ejemplares y estuvo en la lista de los libros más vendidos del New York Times durante treinta y siete semanas. Tras pasar el resto de los años 40 viajando por los países ribereños del Mediterráneo, en la década de los 50 Capote reanuda su actividad periodística como entrevistador de la revista 'Playboy'. Murió en Bel Air, Los Ángeles, el 25 de agosto de 1984 de cáncer de hígado. Tenía 59 años.