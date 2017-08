"No ha sido un año bueno para mí evidentemente. Por distintos motivos: cosa que son de orden público y otras privadas. Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía", comenzó Solari, entrevistado por su biógrafo Marcelo Figueras en FM La Patriada. Y agregó: "La mayoría de la gente que ha opinado sobre mí después de lo ocurrió en Olavarría es gente que no me conoce. Es raro que opinen de intimidades de uno. Yo no podría describirlos a ellos cómo son. Ahora sí sé que son unos canallas resentidos".