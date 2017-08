¿Cuántas veces el miedo paraliza nuestras vidas? ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo que deseamos por el miedo de turno? Es un sentimiento tan habitual que casi nos acostumbramos a sentirlo. Pero, ¿es algo normal? No, en absoluto. Al menos, no debería serlo. No necesitamos de los miedos para vivir. Al contrario, lo que necesitamos es deshacernos de ellos. Si deseamos vivir con plenitud y dicha, debemos dejarlo de lado de manera urgente.