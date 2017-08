"Me desplomé, no quería ir a verlo. No podía ir a conocerlo sabiendo que después no iba a estar. Me decían que fuera, que Mateo me necesitaba, que todavía estaba vivo y yo no pude ni levantarme". Pasaron una, dos, varias horas. "A la tarde volvieron a buscarme. Me dijeron 'mamá, es probable que no pase la noche, pero todavía respira, andá a verlo, todavía está ahí". Mateo pasó la noche. Pesaba 700 gramos.