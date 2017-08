Mientras que Barbero remarcó en su publicación que todavía tienen esperanzas de dar con los tripulantes con vida, Pía Ronzano, hermana de Matías y cuñada de Anyi, hizo un pedido concreto: "Exijo respeto. Hay tres familias. No pueden hablar, difamar e inventar cualquier cosa. Posiblemente a vos te resulta gracioso; a las familias, amigos, conocidos o personas de buen alma que apoyan la búsqueda, no: los lastima. No difundas información que no haya sido publicada por las familias Ronzano, Aristi o Vega".