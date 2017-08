Claudio recordó apenado el momento en que supo que los riñones de su pequeño no funcionaban bien. "Es terrible cuando lo dicen porque no sabes qué hacer y hay un montón de preguntas sin respuestas… No sabía cómo reorganizar mi vida y la del entorno, la de los hermanitos. Todos estuvimos siempre atentos a él, a lo que podía hacer o no, qué podía comer y qué no… En qué sí y qué no cada cosa. No esto, no lo otro, no se puede ir al río porque él no podía… Debimos organizar a toda la familia a sus posibilidades para que no lo sufra más de lo que lo sufría. Pero, gracias al apoyo familiar fue todo más fácil".