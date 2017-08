2008 – En el Aeropuerto de Madrid-Barajas, un avión con 172 pasajeros sufre un accidente pocos segundos después de despegar, con un total de 154 fallecidos y 18 supervivientes. Un McDonnell Douglas MD-82 con matrícula EC-HFP, sufrió un accidente inmediatamente después del despegue. Fue en un vuelo del Aeropuerto de Madrid-Barajas en Madrid al Aeropuerto de Gran Canaria que justo había despegado de la pista 36L de Madrid-Barajas a las 14:45 CEST (12:45 UTC). Fue el primer accidente mortal para Spanair (en ese momento parte del Grupo SAS) en los 20 años de historia de la compañía, y el 14.º accidente mortal y la 24.ª pérdida de aeronave que involucraba un avión de la serie MD-80.​ Fue el accidente de aviación de España con más muertos en 25 años.​ Fue la catástrofe aérea con más muertos en Europa Occidental desde el atentado del vuelo 103 de Pan Am de 1988 en el Reino Unido donde fallecieron 270 personas. En Madrid murieron 154: 146 de ellas, inmediatamente después de que el avión se estrellara, seis de camino al hospital, una durante la noche del día del accidente y otra en el hospital tres días después. El 9 de octubre de 2008, se dio a conocer públicamente el informe de la Comisión de Investigación del accidente. Allí se señala que "los valores registrados de deflexión de flaps fueron de 0º", es decir, que los flaps, una superficie situada en las alas del avión, fundamentales para el despegue, no se desplegaron, algo que se consideraría como causa suficiente para haber provocado el accidente. También, según se registró en una de las cajas negras que se rescataron del avión de Spanair, que el TOWS (un sistema que alerta si la configuración de los flaps y los slats no es correcta) no funcionó, por lo que el piloto siguió su curso y comenzó la carrera de despegue con los flaps replegados sin saberlo.