Eduardo tenía una miocardiopatía dilatada: su corazón estaba débil y deformado y no podía bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. "Nos abrazamos con mi mujer y empezamos a llorar como dos chicos. Después pedí que vinieran mis hijas más grandes, Soledad, que tenía 18 y Agustina, de 16. Cuando llegaron les dije: 'Tengo que contarles que si no me opero me voy a morir. Y que si me opero también me puedo morir. Quiero que ayuden a mama a criar a Aldana (su hermana, de 12 años), que sean buenas, que no se peleen y que se quieran. Yo siempre traté de ayudar a todos, así que no tengo ninguna cuenta pendiente".