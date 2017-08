"Alrededor de las 5 de la tarde, empecé a sentir mucho ruido de policías, ambulancias y bomberos, que no es normal, me asomé por la ventana, y vi a muchísima gente que venía corriendo por la calle y la vereda. Automáticamente dije 'acá pasó algo', me fijé en internet y no vi nada. Bajé a la calle, me acerqué a un policía, le dije quién era, y me dijo que había una camioneta que arrolló gente en la Rrambla Cataluña, y me pidió que vuelva a la oficina. En ese momento empezó a aparecer la información en los medios", relató.