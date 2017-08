"Depilife usaba distintas instituciones para atender a sus clientes. Yo iba dos veces por mes a ese local para realizar el tratamiento. Hasta ese momento no había tenido ningún problema. Me había depilado tres zonas del cuerpo: las piernas completas, el cavado y las axilas. Ese día me hicieron las piernas. Y cuando la chica que me atendió empezó disparar el láser comencé a sentir mucho ardor y le pedí que parara. Pero siguió y me dijo: 'estoy aplicando la misma intensidad que dice tu história clínica'", relató la mujer de 40 años, y detalló que en cada sesión había "una chica distinta".