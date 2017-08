Ya alejada del difícil panorama que se observa día a día en su país, la mujer no ve con esperanza el futuro. Cree que no se va a salir de esa situación en el corto plazo ni que haya un cambio. "Va a tardar tiempo para que mejore", vaticinó. "Es desesperante. Viví la abundancia cuando era pequeña, cuando Venezuela era próspera, pero ahora mi país está acabado. Me da mucha tristeza. He visto familias comiendo de la basura y, detrás de ellos, los perros esperando. ¿Sabes?, el corazón se te pone chiquito al ver cosas así", dijo al diario Día a Día poco después de arribar al país.