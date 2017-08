Para la familia de Valentina, en cambio, no se hizo nada para probar si el abuso existió o no. No se pidió una Cámara Gesell y la única pericia psicológica que lo da por comprobado es una pericia de parte, hecha a pedido de la familia. La Cámara, luego, ordenó la revinculación de la nena con su madre. El juzgado, sin embargo, se encontró con que había una orden de revinculación que cumplir y una nena que decía que no quería ver a la madre. Así volvieron a preguntar qué hacer. La Cámara de Apelaciones volvió a ordenar que arbitren los medios necesarios para garantizar la revinculación.