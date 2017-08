Así, el joven puso en contacto al chef con el empresario, quienes se relacionaron exclusivamente por mail. "Yo no tenía idea de quién era este hombre ni de cómo iba a ayudarme. Yo lo único que quería era que me pudieran hacer algún tipo de descuento para pagar los pasajes. A mí nunca me gustó que me regalaran nada, yo me hice de abajo y para poder juntar la plata de esos pasajes iniciales tuve que pasar casi un mes comiendo y durmiendo en el restaurante", aseguró.