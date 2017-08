Desde el 1° de agosto que no hay rastros de Santiago Maldonado, y hasta hoy no habían aparecido pistas que pudieran ayudar a descubrir su paradero. Ahora, Pedro Miño, un hombre de 73 años que vive en Entre Ríos, asegura que el domingo pasado (6 de agosto) llevó en su camioneta a Maldonado, que según le dijo se dirigía a Concepción del Uruguay. "Estoy 99% de que era Santiago Maldonado. Me cansé de verlo por televisión", afirmó.