"Estamos muy molestos", dijo Raúl Barraccini, el padre y abuelo de las víctimas, respectivamente. El fiscal Papavelo explicó que apelará la decisión del tribunal, al considerar que no se tuvo en cuenta el dolo eventual, ya que al momento del accidente se constató que el ex policía se hallaba en estado de ebriedad. "Son unos hijos de puta. Esto es complicidad. No van a poder dormir", dijo Liliana, la mamá de Leticia, mientras sostenía un cartel con la foto de su hija y su nieta.