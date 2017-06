"En los primeros meses, las mujeres me traían la denuncia hecha en la Policía o las órdenes de alejamiento como para corroborar lo que les había pasado en su cuerpo. Yo jamás le pediría una prueba así a alguien en este tema tan delicado. Queda en la moral de cada una decirme la verdad o no, yo no me voy a poner en juez de nada en este tipo de cosas", reveló Gallardo a Infobae.