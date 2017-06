El jurado popular tenía 48 horas para tomar la decisión. Incluso, la posibilidad de prorrogar ese momento por otros dos días. Para declararlo responsable del "homicidio calificado por el vínculo y por femicidio" la única posiblidad era la unanimidad. Contra eso apuntó el lunes en los alegatos finales la defensa de Farré, encabezada por Adrián Tenca, cuando el asesino leyó la carta -supuestamente- escrita a sus hijos. Fue una estrategia fallida. El hombre que durante todo el juicio no mostró signos de conmoción ni una de las veces en las que se relató cómo mató a la madre de sus hijos, lejos estuvo de conmover al jurado. "La carta no nos movió un pelo", le dijo a Infobae tras el veredicto Gonzalo, cuyo apellido no se puede revelar, ya que la identidad de los jurados está protegida por ley.