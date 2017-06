Su colega Zyseskind y el experimentado defensor de la familia Schaefer, Jorge Sandro, apuntaron concretamente a las intenciones de Tenca, ancladas en la idea de la emoción violenta o la inimputabilidad. "Farré es un narcisista que se relaciona con el mundo de manera violenta. Cuando Claudia no le sirvió más para la foto de familia feliz, la mató", remarcó Zyseskind y le pidió al jurado: "El país entero se estremece ante cada caso de femicidio. La Justicia necesita de cada uno de ustedes. Les pedimos que no voten por la inimputabilidad, este señor no puede ser declarado no culpable porque sabía lo que hacía".