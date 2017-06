—Yo no sentí que le puse el cuerpo, sentí que apoyé muchas de las cosas que hicieron y las sigo apoyando. Hice lo mismo con el Gobierno de [Raúl] Alfonsín y estoy dispuesta a apoyar cualquier medida que tome este Gobierno, o el que venga, si estoy de acuerdo. Y tengo una voz pública que si puede hacer algo para apoyarlo públicamente, no tengo miedo en hacerlo. A veces se estigmatiza y te hacen responsable a vos -como ciudadana que apoyó tal o cual medida- de todos los actos que hizo determinado gobierno. Eso es problema del que te acusa. Yo no me siento responsable de ninguno de los casos de corrupción de ningún gobierno, porque solamente los he votado y apoyado en lo que me parecía que estaba bien.