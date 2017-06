-Yo creo que también es esto. Confundir feminismo con falta de romanticismo es un error. Alguien te puede invitar a comer y es un acto divino y te encanta y le encanta al varón que lo hace y le encanta a la mujer que lo recibe. Lo cual no implica que si no tenemos plata, o si el otro no te puede invitar, dividimos. Me parece que hay que correrse de esos compartimentos tan estancos que es de una manera o es de otra. Es de tantas maneras como la pareja puede serlo, quiera hacerlo, hay mujeres que pueden pagar e invitan al varón. El varón tiene que aprender a bancárselo. Yo he visto relaciones donde la mujer le daba la plata al varón en su casa para que el varón delante de sus amigos pague. Y vos decís, ¿qué tiene si ella gana más plata que vos y ella abre la billetera y paga? Está perfecto. Eso no condiciona el amor.