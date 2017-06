1846 – Se producía la Batalla de Punta Quebracho. Ese día, las tropas de la Confederación Argentina a cargo de Lucio V. Mansilla derrotaron en una batalla que duró más de tres horas a la Escuadra Anglo francesa que en noviembre del año anterior, había vencido en la Vuelta de Obligado, en la actual localidad de San Pedro. Las naves anglofrancesas volvían desde el norte hacia el Río de la Plata después de haber sido su campaña un total fracaso económico y militar, ocho meses después de haber forzado el paso hacia el norte en la Vuelta de Obligado. Los cañones argentinos habían sido emplazados en lo alto de una barranca, totalmente fuera del alcance de la artillería enemiga, fueron en total 17 cañones, 600 infantes, 150 carabineros y algunos patricios. De modo que los buques y sus hombres no tuvieron más remedio que hacer lo posible para huir del lugar lo más pronto que se pudiese, no si antes librar una importante batalla. Dos mercantes se hundieron, otros cuatro fueron incendiados para que no cayeran en manos argentinas, y los vapores de guerra Harpy y Gorgon resultaron seriamente dañados. El Gobierno argentino consiguió de esta manera poner fin al bloqueo naval que realizaron Francia y el Reino Unido a los puertos argentinos, recuperar la flota argentina capturada y recuperar la isla Martín García.