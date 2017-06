Por todos lados se ven exhibiciones artísticas, grupos que hacen música, teatro callejero, otros que se pintan en diferentes partes del cuerpo. Las inscripciones en la piel y en los diferentes soportes de los carteles oscilan entre la denuncia y el ingenio, un clásico de la era de las redes sociales. Claramente no es una marcha "de mujeres": se ven muchos hombres y, sobre todo, se ven muchos adolescentes y hombres jóvenes. Esto último parece una de las luces de esperanza en medio de un estado de cosas doloroso, con un índice de femicidios que no solo no muestra cifras a la baja sino algo peor: los crímenes de género parecen haber aumentado.