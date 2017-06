—Injusto es que una persona tenga que hurgar en la basura para poder comer. Injusto es no tener con qué taparse, no tener techo. Injusto es no tener sanidad. Injusto es que un anciano no tenga una vereda lisa para caminar. Lo otro es una batalla de la vida. A mí no me la facilitaron nunca, me impidieron muchas formas de llegar a la gente. Aun teniéndome que ir del país, con amenazas de muerte a mi hija de 2 años, por eso me fui, no por otra cosa.