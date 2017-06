1537 – El papa Paulo III publicaba la bula "Sublimis Deus". A fines de 1536, el obispo de Tlaxcala, en México, fray Julián Garcés, escribió una carta a Paulo III donde explica que los españoles, antes de conocer a Cristo, también eran paganos y que los indios eran personas que, por no conocer la fe de Jesucristo, no merecían recibir un trato discriminatorio y que simplemente debían recibir instrucción cristiana. Tras ello, el Papa proclamó el derecho a la libertad de los indígenas, la prohibición de someterlos a esclavitud y la conveniencia de predicar entre ellos la doctrina cristiana. "Dichos Indios, y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades y no deben ser reducidos a servidumbre".