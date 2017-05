"Son una mafia, yo tengo una pequeña empresa y me piden plata por trabajador, sin que les importe si trabajan en negro o blanco o en qué condiciones -dice a Infobae el dueño de una empresa de la construcción de la zona que pidió reserva de su identidad-. No es que amenacen con parar el trabajo o cosas así: a mí me dijeron que sabían en qué escuela estudiaba mi hija, la dirección de nuestra familia. Los de la UOCRA no son un sindicato, son delincuentes".