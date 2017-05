2002 – Moría Ricky Espinosa, cantante y guitarrista argentino. Nacido en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1966, en febrero de 1981 aprendió a tocar la guitarra y poco después formó su primer grupo. Con el tiempo su música se fue haciendo más pesada y a mediados de los ochenta el grupo había tomado el nombre de Overkill mutando de lo que ellos llamaban black metal a simplemente punk-rock. Guitarrista del primer Flema, pasó a ser la voz y el líder tras la reformación de la banda, creando además un grupo paralelo llamado Flemita y editando material también en formato solista. A él se le atribuye el título de promotor de la escena underpunk en la Argentina con su banda paralela Flemita, cuyos discos incluían covers y estimulaban a las bandas de la escena under local. El 30 de mayo de 2002 los músicos volvían en un remís, consumiendo alcohol fino, en festejo por haber culminado la grabación. Pasadas las 21, arribaron a la casa de uno de los músicos, ubicada en el quinto piso de un monoblock de Avellaneda, donde siguieron bebiendo. En este lugar, no se sabe como, Ricardo fue hasta la ventana y perdió equilibrio, cayendo al vacío. Murió en la ambulancia, camino al hospital. Si se suicidó o simplemente perdió el equilibrio, es algo que no se pudo esclarecer. Tenía 35 años.