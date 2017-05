—El principal propósito no es detectar infracciones de tránsito, sino identificar vehículos robados o quienes hayan cometido algún tipo de delito. Aunque son muy útiles en cuanto a la posibilidad de poder sancionar cuando sabemos que no se ha cumplido, por ejemplo, con el registro de verificación de autopartes. También es muy importante la aplicación que estamos haciendo sostenidamente de la quita de puntos del famoso "scoring", que sabemos que a la gente le termina doliendo, pero no en el sentido de la mortificación ajena, sino en el sentido que estas conductas antijurídicas sean corregidas. Lo que nos ahorraríamos sino hubiese tantos accidentes de tránsito, en temas hospitalarios, demandas con compañías de seguro, y sobre todo, la pérdida de un ser querido, de un ser humano.