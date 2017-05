"Cuando mi mamá me preguntó si quería que ella lo buscara para que yo lo conociera, le dije que no, que yo estaba bien así. Pero cuando ella murió empecé a sentir la necesidad de buscarlo. Ahí volví a buscar esa carta que me había mostrado cuando era chica. El problema fue que estaba dirigida a César pero no tenía ningún apellido". Como su mamá había sido una mujer "muy cerrada", nadie sabía nada acerca de ese hombre. "Pero cuando le dije a Sabrina, mi hermana, que quería buscarlo, ella me dijo: 'mirá, yo tenía 5 años cuando mamá me llevaba a jugar a la casa de él, pero creo que algo me acuerdo".