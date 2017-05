Las explicaciones dogmáticas, absurdas, se reiteraban:

-Hemos matado al Señor, hemos nacido, y eso ya lleva el pecado asumido, original e inevitable y la gente que machaca en el hipotálamo, en el disco rígido de la computadora ese dato: "Soy Culpable, hice de todo aunque no lo recuerde, nací y me sumergí en la culpa, que me acompañará el resto de mi vida"… logra obviamente que todo el sistema cerebral, dispare esa información a las células de por vida, y uno arrastra la culpa, el castigo, la frustración, el dolor, la desazón, de saber que hagas lo que hagas, esa culpa primigenia, nos acompaña.