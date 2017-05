1992 – The Cure editaba el single "Friday I'm in love". Nominada para un premio Grammy, es una de las canciones más masivas de la banda y ganó el premio al mejor video musical de MTV. La canción había sido grabada en un tiempo más lento que la versión en la que fue lanzada; esto pasó por un error en el proceso de masterizado que hizo que la cinta fuera reproducida a una velocidad un poco mayor. Segundo sencillo del álbum "Wish", llegó al número 6 del chart de sencillos británicos y al número 18 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, convirtiéndose en el último sencillo de la banda que llegó al top 40 norteamericano hasta la fecha.