El viernes pasado, Romero atacó a Segovia dentro del colegio, ante la mirada de otros maestros y familiares de la agresora. "No te confundás comingo. ¿Qué me hacés así? ¿Qué te me reís en la cara, la c… de tu madre? No te me rías más en la cara que no soy ninguna afeminada y no te hagas la canchera", le dijo Romero a la docente.