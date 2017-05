Al mismo tiempo, será un buen ejercicio para estas generaciones más jóvenes, a quienes les espera en promedio una expectativa de vida prolongada, pensar qué tipo de envejecimiento quieren y desean. Así como no es lo mismo una persona mayor que vive sus 60 o 70 años respecto de otra en sus 80 o 90, no será igual la forma en la que envejezcan quienes hoy transcurren sus 40 años de los llamados millennials. La familia es un elemento que moldea el tejido social sobre el que se desarrolla una sociedad; y no es ni más ni menos que la pregunta que da origen a este escrito en cuestión: ¿Qué hacer con los viejos? Una pregunta que no sólo se hacen en China, sino en todo el mundo y que, por lo visto, no tiene una respuesta simple.