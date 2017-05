Fernando Zerboni, especialista en marketing y estrategia de la Universidad de San Andrés, precisó que "no todo es nuevo; se hace diferente". En tanto, Alejandro Mashad, también profesor de la casa y ex director ejecutivo de la Fundación Endeavor, llamó a los participantes a no frustrarse y a redoblar siempre la apuesta. "No hay sueño que valga la pena si detrás no hay esfuerzo, ganas y construcción diaria", sostuvo.