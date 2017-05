"Así que decidí seguir con mi vida. Me casé y tuve 4 hijos. Pero adentro mío era una historia que nunca terminaba de cerrar, porque yo no sabía si mi mamá estaba muerta, si me había abandonado y no había que buscarla o si había pasado algo raro y sí había que encontrarla". Ramona no estaba segura de si quería saber más. Y cuando Ivana, una de sus cuatro hijas, le dijo "mamá, yo la voy a buscar", le dijo que no. "Le contesté 'basta', 'dejen de molestar con ese tema', 'eso es caso cerrado'. Yo pensaba: 'la esperé tantos años y nunca se apareció ni en la puerta de la escuela, debe ser cierto que está muerta'.