-Sí, estos jueces le hacen mal a la justicia argentina. Me parece que no deberían seguir en su cargo. Pero bueno, parece que les gusta vivir de un sueldo del Estado y se aferran a ello. Yo, insisito, creo que no deberían ser más jueces. Y, atención, no tanto por el tema de garantismo, sino porque no tienen las condiciones para ser jueces.