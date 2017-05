Ricardo Mazzoni tiene 56 años, vive en Villa Luro, está casado y es padre de Lara, una nena de 12 años. Una noche de 2014, se acostó a dormir con su esposa. "Cuando me acuesto, me rozo con el brazo y siento un bulto en el pezón. No se veía, era algo interno, pero como no me dolió no le di demasiada importancia", dice. Recién unas semanas después, cuando fue a ver a su médica clínica para hacerse los controles de colesterol e hipertensión de rutina, aprovechó y se lo contó.