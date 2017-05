"Primero me operaron la mama del lado derecho y me hicieron un vaciamiento axilar. Hice un tratamiento con quimioterapia durante seis meses, rayos en la zona y después, como todo andaba bien, me indicaron 5 años de Tamoxifeno (el tratamiento complementario que suelen indicarles a los pacientes con este tipo de cáncer)", cuenta ella a Infobae. En ese entonces, Evangelina era ama de casa y no tenía obra social, por eso se atendía en el Hospital Posadas.