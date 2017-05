En la puerta del tribunal, luego de escuchar la sentencia, el padre de la víctima explicó su posición. "Si alguien me convence de que no es un homicidio agravado, no apelaré. Mientras tanto, estoy convencido de que lo es, entonces apelaré", sostuvo Marcelo Cicchino. "Si yo tengo un arma escondida, con una mano trato de esconderla y con la otra ataco, encima con una navaja de cacería que tiene un rompecoco en el mango, tengo una decisión de matar. Mi hijo no tuvo la oportunidad de ver el arma ni de alejarse y no pelear", argumentó.