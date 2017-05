Si yo les preguntara qué quieren de la vida, la mayoría de ustedes me diría: "Quiero amor, amor, amor. Quiero que me amen, que me comprendan, que me escuchen, que me valoren, que me abracen, que me respeten…". Frente a esto la pregunta es: ¿Vos sabés amar? Si realmente sabés amar no podés limitar tu capacidad de amar sólo a aquellos que te aman, eso es trueque amoroso y no tiene mayor valor. El amor auténtico no especula sino que se da incondicionalmente, sin esperar nada a cambio.