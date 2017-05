De momento, la causa que lleva Schiappa Pietra no tiene imputados y los policías no fueron separados preventivamente de sus cargos. Aunque se especula con que eso ocurra en estos días, ya que además del expediente por el homicidio de París se abrió un expediente en la fiscalía de Violencia Institucional para investigar lo que hicieron los agentes de la comisaría 10°. Está comprobado que no siguieron ningún protocolo ante eventuales problemas de salud mental. Según la autopsia, París no murió como consecuencia de golpes ni se encontraron signos de violencia.