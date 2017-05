1990 – Luis Miguel editaba el disco "20 años". Producido por el compositor y productor musical español Juan Carlos Calderón, que ya había trabajado en los dos anteriores álbumes del cantante. De inmediato, fue un éxito masivo en América Latina y en la comunidad hispana de los Estados Unidos. Sólo en la primera semana de salida al mercado se habían vendido más de 600.000 copias. Casi todas las canciones del álbum se difundieron en la radio; sin embargo se destacaron "Entrégate", "Tengo todo excepto a tí" y "Será que no me amas". Debido al éxito, se lanzo un single en inglés titulado "Before the dawn" versión de "Entrégate", pero al resultar un fracaso nunca más optó por cantar en inglés.