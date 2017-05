2010 – Moría Ronnie James Dio. Nacido el 10 de julio de 1942 en Estados Unidos, fue un vocalista de heavy metal, conocido por su trabajo en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven & Hell. Por su inconfundible técnica, timbre y registro, muchos lo han considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y el hard rock, siendo citado a menudo como "la voz del heavy metal" y nombrado por el New York Times como el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos. Dentro de los clásicos fundamentales de su discografía figuran Ritchie Blackmore's Rainbow (1975), Rising (1976) y Long Live Rock & Roll (1978), pertenecientes a su etapa en Rainbow; con Black Sabbath están presentes Heaven and Hell (1980), Mob Rules (1981), y Dehumanizer (1992); además de Holy Diver (1983) y The Last in Line (1984) con su propia banda, DIO; y por último The Devil You Know (2009) con sus viejos compañeros de Black Sabbath en Heaven & Hell, siendo éste su último disco en haber grabado antes de morir un año después. Desde finales de los años '70 fue él quien popularizó el uso de dos dedos formando los cuernos, como el símbolo del heavy metal. El 25 de noviembre de 2009, su esposa y manager anunció que habían diagnosticado a Ronnie cáncer de estómago. El 14 de mayo Dio fue hospitalizado debido a que el dolor le resultaba insoportable. Al día siguiente, según escribió el bajista Geezer Butler en su página oficial, no había duda de que el final era inminente. Había entre 25 y 30 de los amigos más cercanos de Dio esperando fuera de su habitación para darle su último adiós. Más tarde esa noche casi todos se fueron, dejándo privacidad a Wendy para decirle su último adiós. La muerte se produjo el 16 de mayo.