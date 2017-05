"Cuando me dijo eso, me senté para mirarme y el bebé salió hasta la mitad. Tenía los ojos cerrados, los brazos estirados y las manitos habían quedado adentro. Y tenía dos vueltas de cordón alrededor del cuello. Estaba tirante porque el cordón no lo dejaba moverse, así que me lo metí un poco para adentro, le desenrosqué una vuelta, después la otra, lo agarré fuerte para que no se me resbalara y me lo apoyé en el pecho". Ninguno de los dos está seguro del lugar exacto en qué nació Franchesco: creen que fue un poco antes de llegar al Obelisco. Tampoco de la hora. Lo que sí saben es que no eran tan chiquito como para nacer así: pesaba 3,100 kilos.