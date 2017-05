—Hace un tiempo me apetecía mucho cantar con Alejandro Sanz. Se me cumplió y hemos cantado ya tres veces en directo, ¿por qué no algún día grabar alguna canción? Dejo un poco que surja y que fluya. Las cosas tienen que pasar por algo. Como ese dueto, por ejemplo, con Abel Pintos. Eso tenía que pasar sí o sí.