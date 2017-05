–¿Cómo incorporás esta iniciativa de instalar nuevos productos y cocineros argentinos en el mundo?

–Yo pasé una vergüenza con Germán (Martitegui), no se lo contamos a nadie hasta ahora. Porque me decía "Traigo esto…", y yo no sabía qué era. Y como nunca me hago el que sé lo que no sé, entonces le preguntaba. Pero claro, una cosa es que me preguntes dos, y otra es que me preguntes seis… (se ríe). Yo todavía no he incorporado tantas cosas argentinas, pero esto (cocinar con argentinos de gira en la Costa del Sol) me ha venido bien. Yo hace 15 años que vivo acá. Tengo el mar a 40 metros. Tengo un barco que pesca hace ocho años para mí. Entonces yo me esclavicé con la cigala, con las gambas, los productos del mar de aquí. Pero claro, por ahí meto chipá con algún toque, ahora tengo costilla… pero en una versión para el público que quiere ir.